Мурад и Увейс забрались в дом, украли сейф и сели за решетку

Обвиняемый Мурад Аллахвердиев признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своем заявлении он сказал, что только недавно вышел из тюрьмы, когда решил совершить кражу вместе со своим односельчанином Увейсом: «Мы вместе пошли в тот район, осмотрели дома. Один из них мне приглянулся, но я знал, что не смогу ограбить его один, поэтому и решил взять с собой Увейса. Тот был пьян и колебался - боялся камер видеонаблюдения. Тем не менее я его уговорил. Мы украли сейф весом 70-80 килограммов и закинули в машину».

Как сообщает haqqın.az, кража произошла в ночь на 1 января текущего года в Бинагадинском районе поселка Расулзаде. Аллахвердиев и Мамедов перелезли через забор во двор трехэтажного частного дома, сломали железную решетку и вошли внутрь. Воспользовавшись тем, что дом пустовал в связи с новогодними праздниками, преступники забрали деньги, драгоценности, а также железный сейф, в котором находились редкие золотые монеты и другие ценные предметы. В общей сложности Аллахвердиев и Мамедов причинили владельцу квартиры ущерб на 282 тысячи манатов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 31-летним Мурадом Аллахвердиевым и 32-летним Увейсом Мамедовым, жителями Загатальского района, обвиняемыми в крупной краже.

Аллахвердиев сообщил - в сейфе находились деньги на сумму 8500 манатов. Однако он не знал точного количества и стоимости золота и драгоценностей.

Обвиняемый Увейс Мамедов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своем заявлении он сообщил, что они с Мурадом являются одноклассниками и дружили: «В тот день Мурад купил водки, мы вместе ели и пили. Никогда не сделал бы такого на трезвую голову».

Потерпевший Намиг Гусейнзаде (по данным некоторых СМИ, является родственником генерал-лейтенанта полиции Аскера Алекперова, который в 1995-2014 годах был заместителем министра внутренних дел – прим. ред.) заявил, что он и его семья уже 15 лет живут в этом доме. Двор с четырех сторон окружен каменным забором, и везде установлены камеры видеонаблюдения.

В своем заявлении пострадавший отметил, что, вернувшись домой, увидел жуткий беспорядок. Поняв, что квартиру ограбили, он сразу же позвонил в полицию:

«Нанесен материальный ущерб в размере 282 тысяч манатов. Ювелирные изделия после задержания обвиняемых мне вернули. Вернуть однако должны еще 50 тысяч манатов. Я требую полного возмещения ущерба».

Решением суда Мурада Аллахвердиева приговорили к 8 годам, а Увейса Мамедова к 7 годам колонии строгого режима.