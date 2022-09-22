Джейхун Байрамов о деталях встречи с Араратом Мирзояном

«В понедельник, 19 сентября, в Нью-Йорке по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена я встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Мы обсуждали различные вопросы». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью AzTV.

По его словам, на трехсторонней встрече широко обсуждались последние провокации, совершенные Арменией на границе.

«Одной из основных тем обсуждения на встрече был конфликт на неделимитированной государственной границе и его последствия. Мы изложили свою позицию по этому поводу и обратили внимание на задержку в соглашениях, в том числе достигнутых в Брюсселе», - сказал глава МИД Азербайджана.