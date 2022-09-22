Сразу после объявления мобилизации взлетел до небес спрос и на авиабилеты из России в страны, с которыми у России есть договор о безвизовом режиме. Россияне молниеносно раскупили билеты на все рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Турцию, ОАЭ, другие страны. К концу дня ажиотаж достиг такого уровня, что цена билета на рейс в Дубай подскочила до 15.000 долларов, стоимость билета в эконом-класс из Москвы в Стамбул выросла до 9.200 евро. А билет в Баку в социальных сетях предлагали купить за 5 тысяч долларов.

Как сообщал ранее haqqin.az , объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация в связи с войной в Украине повлекла за собой «великий русский исход». Не дожидаясь повесток из военкоматов, молодые россияне спешно пытаются покинуть страну. В результате со вчерашнего дня перед пунктами пропуска между Россией и соседними государствами выстроились длинные очереди.

На фоне этого ранее неизвестная компания из Баку New Zeon начала бронировать частные самолеты для перевозки россиян в Баку.

«Учитывая сложную ситуацию с билетами из России, мы договорились с партнерами, и нам выделили частный борт. Стоимость частного борта $130 тыс., это официальная цена бизнес авиации. Борт вмещает 55 чел. и 55 багажных мест. Итоговая цена одного билета на текущий момент — примерно $2 400», - говорится в объявлении компании.

В объявлении говорится, что система прохождения паспортного контроля в Москве будет такая же, как и на обычном рейсе. Компания не дает гарантии на то, что подлежащих призыву пассажиров выпустят из страны.

На сайте компании не указано, когда она была зарегистрирована. Но по перечню оказываемых услуг – оказание помощи с получением ВНЖ, размещение в Баку, помощь с трудоустройством и т.д., можно предположить, что она была зарегистрирована после начала полномасштабного вторжения России в Украину.