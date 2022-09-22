Сегодня, 23 сентября, завершился проходивший во Франции 73-й Международный конгресс астронавтики. В мероприятии, организованном на тему «Космос для всех» (Space for all), приняли участие более 9300 представителей из 110 стран.

На церемонии закрытия председатель правления «Азеркосмос» Самеддин Асадов выступил с презентацией о 74-м Международном конгрессе астронавтики, который состоится в Азербайджане в 2023 году. Он пригласил государственные учреждения, частные компании и научные общества для участия в мероприятии в Баку.

Затем был показан видеоролик, демонстрирующий работу, проделанную Азербайджаном в космической сфере, историю, культуру и туристические возможности страны.