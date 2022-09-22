Сегодня завершатся соревнования по рапиду. После 8 туров 1-е место занимает Шахрияр Мамедъяров. У него 14 очков из 16-ти возможных. Сегодня Шахрияр сыграл вничью с Теймуром Раджабовым, обыграл Васифа Дурарбейли и сыграл вничью с узбеком Рустамом Касымджановым. В заключительном 9-м туре по быстрым шахматам Мамедъяров сыграет со своим главным конкурентом Сантошем Гуджрати Видитом из Индии, у которого 12 очков. На 3-м месте иранец Пархам Магсуду – 11 очков.

В женском турнире нет равных грузинке Нане Дзагнидзе. После 8 туров в ее активе 15 очков из 16 возможных. На 2-м месте турчанка Кюбра Озтюрк Оренли, у которой 11 очков. Лучшая среди азербайджанских шахматисток – Говхар Бейдуллаева, которая с 8 очками идет на 4-м месте.

Завтра участники сыграют 9 туров в блиц. Каждый тур будет состоять из двух партий.

Победитель Shusha Chess 2022 определится по сумме набранных очков в рапиде и блице. Победитель мужского соревнования получит 15 тысяч долларов, женского – 10 тысяч.

Также сегодня для участников турнира была организована экскурсия по Шуше.