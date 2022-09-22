Джейхун Байрамов потребовал наказать нападавших на посольства Азербайджана

«Нападение на наши дипломатические представительства совершенно неприемлемо». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью телеканалу AzTV.

Министр Байрамов подчеркнул, что этот акт нападения является пренебрежением основополагающих принципов международных отношений.

«Неприкосновенность дипломатов и дипломатических миссий является основой международных отношений. Нападение на дипломатов - это действие, не соответствующее моральным и правовым нормам. Наряду с другими мерами мы выразили решительный протест этим странам. Потому что каждая страна, принимающая Венскую конвенцию, несет ответственность за выполнение положений этого документа», - сказал Джейхун Байрамов.

По его словам, все преступники, напавшие на дипломатические представительства Азербайджана, должны быть найдены и привлечены к уголовной ответственности, иначе безнаказанность будет вести к очередным провокациям.

Напомним, что в последние дни группа армянских радикалов совершила нападения на посольства Азербайджана во Франции и Ливане.