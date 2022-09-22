Эрдоган: «На выдаче Медведчука настаивал лично Путин»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал журналистам тему последнего обмена пленными между Россией и Украиной.

По его словам, в числе прочих в списки лиц, подлежавших обмену, было включено имя лица, «на выдаче которого настаивал президент России Владимир Путин».

«200 человек – под нашим контролем. На одном в особенности настаивал президент Путин. Его мы уже отправили в Россию», - сказал турецкий лидер агентству «Анадолу».

Напомним, что ранее стало известно об обмене пленными между Россией и Украиной. В частности, из российского плена в Украину вернулись командиры и бойцы полка «Азов». В свою очередь, Украина передала России депутата Рады, главу оппозиционной партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука.