Ильхам Алиев написал президенту Вьетнама

«От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с этой знаменательной датой, передаю самые добрые пожелания». Об этом говорится в поздравительном письме Ильхама Алиева, направленном президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран.

Глава государства отметил, что основа отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом была заложена еще в минувшем столетии общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым и великим лидером вьетнамского народа Хо Ши Мином.

«С удовлетворением хочу отметить, что эти связи, успешно продолжаясь, развивались в последние тридцать лет по восходящей и достигли нынешнего уровня. Мы придаем азербайджано-вьетнамским отношениям большое значение. Межгосударственные отношения, построенные на здоровой основе, плодотворное сотрудничество в политической, торговой, экономической, культурной и других сферах радует нас.

Одновременно, хочу особо отметить наше конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, в рамках международных организаций, в частности, ООН и Движения неприсоединения. Мы признательны Вьетнаму за справедливую позицию и поддержку территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ нашей страны в соответствии с нормами и принципами международного права, требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Сегодня есть хорошие возможности для расширения сферы охвата нашего партнерства в области транспорта, сельского хозяйства, инвестирования, торгово-экономической, энергетической и других сферах. Убежден, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление связей, дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в соответствии с интересами наших дружественных народов», - говорится в письме Ильхама Алиева.

В свою очередь, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук отметил, что развитие и укрепление в последние 30 лет традиционно дружественных отношений между странами вызывают удовлетворение.

«Нашими совместными усилиями между Вьетнамом и Азербайджаном налажены отношения дружбы и всестороннего сотрудничества, вносящие активный вклад в развитие наших стран и создающие прочную основу для двусторонних связей.

Всецело убежден в том, что благодаря воле и решимости лидеров обеих стран, совместным усилиям министерств и других структур, а также связям между нашими народами вьетнамо-азербайджанское сотрудничество отныне будет еще больше укрепляться и расширяться в интересах двух государств, а также во имя мира и развития на планете», - говорится в письме вьетнамского лидера.