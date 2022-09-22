Коллапс на русско-грузинской границе: во Владикавказе ограничили выезд

Во Владикавказе ограничили выезд на постах по направлению к грузинской границе из-за большого количества желающих покинуть Россию, сообщает издание Кавказ.Реалии.

По неофициальным данным, ограничения ввели ночью на 23 сентября: около 3:30 движение остановилось около поста ГИБДД. По словам очевидцев, правоохранители не пускают автомобилистов, поскольку перед Верхним Ларсом собралась многокилометровая пробка.

Как сообщают пользователи телеграм-каналов, в сторону КПП пускают машины только с местными номерами. В связи с этим некоторые люди идут до границы пешком, едут на самокатах и велосипедах или платят местным жителям за возможность доехать до границы с ними.

Официально власти Северной Осетии ситуацию не комментируют.