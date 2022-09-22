Дипломатический скандал между Эстонией и Беларусью

Беларусь сократит дипломатическое присутствие в Эстонии и отзывает посла на консультации в Минск, сообщает МИД страны.

Также Беларусь потребовала от Эстонии с 1 октября сократить штат посольства до 1 дипломата и 1 работника техперсонала.

«В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства Республика Беларусь в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях не видит смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на своей территории», - заявили в ведомстве.

Причиной для этого МИД Беларуси назвал «недавние умышленные действия эстонского руководства, среди которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН».