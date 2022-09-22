МИД Азербайджана отвечает Ирану: 30 лет Тегеран молчал

«Как известно, Азербайджан является страной, пострадавшей от оккупации и агрессии. Армянская сторона силой оккупировала 20% нашей территории, в том числе 132 км границы с Ираном. В течение 30 лет иранская сторона не высказывала никакого отношения к насильственному изменению границ». Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя недавние высказывания высокопоставленных политических и военных чиновников Ирана по тезису «Изменение границ в регионе - красная линия для Ирана».

По словам представителя МИД, адрес подобных заявлений, озвученных в настоящее время Ираном, неясен.

«Как известно, существуют форматы встреч лидеров Азербайджана и Армении в Москве и Брюсселе. Переговоры в этих форматах продолжаются. В рамках переговоров в этих форматах по обоюдному согласию сторон была учреждена Комиссия по делимитации государственной границы и согласован ее состав. Считаем, что армяно-азербайджанские отношения, в том числе пограничный вопрос двух государств, должны решаться без постороннего вмешательства», - отметила Лейла Абдуллаева.