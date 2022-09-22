МИД Азербайджана о заявлении иранских пограничников

«Азербайджано-иранская граница известна как граница дружбы и сотрудничества. Опыт взаимовыгодного сотрудничества между азербайджанскими и иранскими пограничниками является образцовым». Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление иранской погранслужбы об аресте террористической группы на территории приграничного Худафаринского района.

«Случаи нарушения границы и контрабанды регулируются в рамках прямых контактов между командирами на местах. Сегодняшнее заявление иранских пограничных органов не имеет никакого отношения к азербайджано-иранской государственной границе», - сказала представитель МИД Азербайджана.