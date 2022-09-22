Банк АВВ запустил конкурс совместно с международной платежной системой Visa. Согласно условиям в ходе конкурса разыгрываются призы и туристический пакет, благодаря которому появится возможность посетить чемпионат мира по футболу «Катар-2022», ожидаемый в Катаре в декабре текущего года. Данный конкурс продлится с 1-го по 30-е октября и будет состоять из 3-х этапов. На первых 2-ух этапах участниками конкурса станут покупатели, совершившие бесконтактную оплату посредством NFC (оплата мобильным телефоном, ApplePay, GooglePay и т.д.) на сумму не менее 50 манатов картами АВВ Visa. Победители будут определены по количеству проведенных операций. Во время первого и второго этапа будет выбрано по 50 победителей (всего 100 победителей), которым будут вручены следующие призы:

По правилам конкурса призер первого тура не сможет принять участие во втором туре, а победитель финала будет выбран из числа всех участников. Итоговым победителем конкурса станет человек, совершивший оплату на самую большую сумму в течение всего конкурса. Победителю будет вручен полный пакет для участия в чемпионате мира по футболу «Катар-2022». Данный пакет включает в себя авиабилет в обе стороны, транзит, пятидневное проживание в пятизвездочном отеле, питание и просмотр финальных игр в SkyBox секции стадиона.

По условиям конкурса каждый участник может совершить максимум 3 оплаты в одной торговой точке или в объекте сферы обслуживания. Принять участие смогут только те, кто пройдет регистрацию на сайте, которая будет активна до 01 октября 2022 года.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.