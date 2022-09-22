В Баку пройдет курс НАТО фото
В Баку прибыли международные инструкторы проводимого в Азербайджане курса НАТО «База данных концепции оперативных возможностей (AIC)», сообщает Минобороны Азербайджана.
На подготовительном этапе инструкторы, состоящие из отечественных и зарубежных специалистов, уточняют темы курса и поставленные цели.
Основной целью проведения курса является обучение военнослужащих, привлекаемых к данной программе в штабах НАТО и странах-партнерах, применению базы данных на этапе планирования и реализации мероприятий AIC.
Отметим, что курс, который пройдет в Азербайджане во второй раз, начнется 26 сентября.