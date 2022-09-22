Азербайджан передал Армении тела еще 6 военнослужащих

«Продолжается поиск останков армянских военнослужащих, погибших в результате контрнаступательной операции азербайджанской армии против широкомасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября 2022 года». Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в пятницу, 23 сентября, Азербайджан через Международный Комитет Красного Креста передал Армении тела еще 6 армянских военнослужащих, найденных на указанной территории.

Трупы были осмотрены с участием военной прокуратуры Азербайджана. Каких-либо признаков насилия на телах выявлено не было.