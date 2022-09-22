Президент Финляндии Саули Ниинистё и правительство страны приняли решение о значительном ограничении въезда в Финляндию россиян и выдачи им виз, говорится в сообщении канцелярии президента Финляндии.

«В пятницу, 23 сентября, президент республики и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности правительства договорились о том, что правительство примет принципиальное решение относительно значительного ограничения въезда российских граждан и выдачи виз по причине серьезного ущерба международному положению Финляндии», - говорится в сообщении.

Пока не известно, с какой даты оно вступит в силу и какие ограничения оно предусматривает.