«Детище» жены Назарбаева исключают из школьной программы Казахстана
Предмет «Самопознание», придуманный экс-первой леди Казахстана Сары Назарбаевой готовятся исключить из школьной программы, передает КазТАГ.
Министерство просвещения страны издало указ о признании утратившим силу приказа министра образования и науки Республики Казахстан от 29 сентября 2018 года №522 «Об утверждении программы нравственно-духовного образования «Самопознание».
Предмет «Самопознание» позиционируется как «проект по возрождению нравственно-духовных ценностей».