Пригожин заявил, что его сын состоит в ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что его сын Павел находится в горячих точках в составе ЧВК «Вагнер».
По его словам, там его сын получил свой первый «черный крест».
«Мой сын в 18 лет пошел в армию и честно отслужил свой срок. Через месяц после армии поехал на войну в Сирию. С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ЧВК «Вагнер», где и получил свой первый «черный крест», - сказал он.
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