Хотя услуги квалифицированной психологической помощи не входят в Пакет услуг обязательного медицинского страхования, но с учетом необходимости охраны психического здоровья граждан услуги этим лицам оказываются бесплатно. Клиническая психологическая помощь в медицинских учреждениях оказывается как взрослым, так и детям без направления.

Как сообщили haqqin.az в Госагентстве, с этой целью в 52 медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, уже создано 86 штатных единиц психолога. В настоящее время в 35 медучреждениях по новому штату работают 45 клинических психологов, получивших высшее психологическое образование. В других медучреждениях также предусмотрен прием на работу клинических психологов.

Специалисты рекомендуют обращаться к психологу для психологической поддержки лиц, переживающих в своей повседневной жизни проблемы и потрясения на фоне депрессии, тревоги, страха, чрезмерного волнения и стресса.

По словам психолога Наримановского медицинского центра Меликовой Саиды, психологи в основном устанавливают болезнь путем биопсихосоциального подхода и, обращая внимание на биологические и социальные стороны психологических проблем, в ходе лечения в соответствии с проблемой применяют разные психотерапевтические техники:

«В чувствах, мыслях или поведении человека могут возникать состояния, отличающиеся от обычного. Человек может почувствовать себя эмоционально обеспокоенным или деятельность, от которой раньше получал удовольствие, может показаться ему бессмысленной. Если такого рода жалобы продолжаются длительное время, то необходимо обратиться к психологу. Когда человек переживает определенное событие, это приводит к различным мыслям. Эти мысли могут создать разные негативные чувства. Поскольку возникшие чувства влияют на поведение человека, это может повлечь за собой нежелательные последствия. Для замены негативных мыслей на альтернативные применяется психотерапия».

Отметим, что в бесплатные психологические услуги входят консультация и тесты, составление плана лечения в соответствии с результатами оценки, психотерапевтическое лечение (когнитивно-поведенческая терапия, межличностная терапия и т.д.) или при необходимости мультидисциплинарный подход (совместно с неврологами, терапевтами, психиатрами и т.д.).

Психологическая помощь – мероприятия, осуществляемые на основании психологических принципов и методов с целью решения психологических проблем, улучшения межличностных отношений и психического здоровья, развития личности и социальной адаптации. В зависимости от срока психологическая помощь может быть срочной, одноразовой, краткосрочной (до 12 сессий) и долгосрочной (более 12 сессий). В соответствии с этическим кодексом при оказании психологической помощи охраняется конфиденциальность сведений, связанных с пациентом.

Также следует отметить, что в городе Баку в Центре психического здоровья, функционирующего под ведомством Министерства здравоохранения и в Детской неврологической больнице, подведомственной TƏBİB, оказываются психические и психологические услуги детям и подросткам. В этих больницах привлекаются к реабилитации дети и подростки с синдромом Дауна и аутизма, с умственной отсталостью различной степени в развитии речи и психическом развитии, нарушением поведения, недостаточностью внимания и гиперактивностью. Одновременно ведется психопедагогическая работа. Родители также просвещаются в связи с проблемами детей и привлекаются к терапии, некоторым родителям задаются домашние задания для занятия с детьми. Помимо этого, для родителей, обратившихся в больницы, проводятся общие просветительские занятия.