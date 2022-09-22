Сахиль Бабаев ознакомился с созданными для семей шехидов условиями фото
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев вместе с главой исполнительной власти Хызынского района Хазаром Аслановым посетил семьи шехидов Отечественной войны из Хызинского района и осмотрел созданные для них хозяйства в рамках программы самозанятости.
Во время встречи с семьями шехидов второй Карабахской войны Алика Исаева и Керима Алиева было подчеркнуто, что память о них всегда будет жить в сердцах людей. Министр ознакомился со стендом, посвященным шехидам.
Министр Бабаев интересовался социальным положением семей и подчеркнул, что они всегда будут окружены вниманием и заботой государства. Затем была проведена проверка фермерских хозяйств, созданных в рамках программы самозанятости семей.
Министр подчеркнул, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в рамках мер социальной поддержки, реализованных в послевоенный период, в рамках программы самозанятости для 8 тысяч семей шехидов и участников войны был создан малый бизнес и хозяйства. Бабаев также отметил, что на семьи распространяются и другие меры поддержки со стороны государства. Им назначены соответствующие социальные выплаты.