Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев вместе с главой исполнительной власти Хызынского района Хазаром Аслановым посетил семьи шехидов Отечественной войны из Хызинского района и осмотрел созданные для них хозяйства в рамках программы самозанятости.

Во время встречи с семьями шехидов второй Карабахской войны Алика Исаева и Керима Алиева было подчеркнуто, что память о них всегда будет жить в сердцах людей. Министр ознакомился со стендом, посвященным шехидам.