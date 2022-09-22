Редакционная 20:46

Тот факт, что провокационные действия Еревана на азербайджано-армянской границе, которые привели к боестолкновениям и потерям с обеих сторон, произошли в преддверии 77-й сессии Генассамблеи ООН, создали для руководства Армении возможность «впечатлить» мировое общественное мнение очередным всплеском антиазербайджанской пропаганды. Чем не преминул воспользоваться премьер-министр Армении Никол Пашинян, озвучивший с трибуны Генассамблеи ООН ряд совершенно безосновательных и, подчас, абсурдных обвинений в адрес Азербайджана.

Говоря о недавних столкновениях на границе, Никол Пашинян обвинил Азербайджан в «неспровоцированной агрессии против суверенной территории» его страны. Горькая ирония подтекста заключается в том, что взволнованные слова армянского премьера о «неспровоцированной агрессии» произносит руководитель страны, которая на протяжении без малого тридцати лет удерживала под оккупацией почти 20 процентов суверенной территории Азербайджана, осуществляя на них убийства мирного населения и этнические чистки, а также целенаправленно и последовательно ликвидируя историческое, культурное и религиозное наследие азербайджанского народа. На «нарушение суверенитета» жалуется премьер-министр государства, которое тридцать лет направляло армянских призывников проходить действительную воинскую службу на международно признанных территориях Азербайджана. К справедливости и соблюдению норм международного права с трибуны ООН взывал лидер государства, которое нарушило не только законы войны, но и все нормы международного права, в том числе, четыре (!!) резолюции Совета Безопасности ООН, признавших оккупацией захват Арменией суверенных территорий Азербайджана.

Что же касается недавних боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, то они начались в ответ на провокационные обстрелы армянской армии позиций ВС Азербайджана. Так было в апреле 2016 года, так все происходило в июле и сентябре 2020 года, так это повторилось и в сентябре 2022 года, когда правительство Никола Пашиняна, не желающее смириться с разгромом в 44-дневной войне и последовавшим за ним внутриполитическим банкротством, решило проверенным десятилетиями методом вооруженных провокаций на азербайджанской границе реабилитировать себя в глазах армянского электората. При этом, прекрасно понимая, что Азербайджан ни при каких обстоятельствах не позволит Армении создать новую геополитическую реальность, и что на любую попытку Еревана сделать это последует мгновенный и предельно жесткий ответ. С трибуны ООН Пашинян рассказал также о 207 солдатах армянской армии, погибших в недавних столкновениях на армяно-азербайджанской границе, хотя доподлинно известно, что Армения потеряла в приграничных боях порядка 400 военнослужащих. В отличие от Азербайджана, власти Армении скрывают реальную статистику потерь, чтобы не вызывать всплеск недовольства населения. Такова реальность! Впрочем, премьер-министр солгал с трибуны ООН не только о количестве жертв, но и предъявив Азербайджану обвинения в «нанесении ударов по гражданским объектам» на территории Армении. «13 сентября Азербайджан начал неспровоцированную и неоправданную военную агрессию против Армении, – заявил, в частности, Никол Пашинян. – Используя тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и боевые беспилотники, вооруженные силы Азербайджана обстреляли 36 жилых районов и населенных пунктов на суверенной территории Армении. Это не было пограничным столкновением. Это было прямое и неоспоримое нападение на суверенитет и территориальную целостность нашей страны». В ораторском запале Пашинян благоразумно «забыл», как всего два года назад армия его страны атаковала ракетами мирные азербайджанские города, как в ходе 44-дневной войны армянская армия запустила «Скад» с боеголовкой весом в тонну по жилому кварталу Гянджи, как она обрушила десятки тысяч ракет и артиллерийских снарядов на Барду, Тертер, другие приграничные районы Азербайджана.

Все это поставленное на поток варварство, повлекшее за собой гибель мирных жителей, в том числе, несовершеннолетних, женщин и стариков, было отражено в сообщениях мировых СМИ и задокументировано международными правозащитными организациями. С трибуны ООН Пашинян обвинил Россию в «нелояльности к союзу с Арменией», вновь предусмотрительно «забыв», что два года назад армянская армия подвергала бомбардировкам мирные населенные пункты Азербайджана, используя оружие, купленное у России. Сегодня Пашинян утверждает, что в ходе недавних пограничных столкновений Азербайджан обстрелял на территории Армении 36 населенных пунктов. Но где доказательства? Если премьер-министр Армении говорит правду, то почему он не привез в Нью-Йорк и не продемонстрировал членам Совета Безопасности ООН фотографии разрушенных армянских городов? Почему не вооружил проармянские зарубежные круги и симпатизирующие Армении правозащитные организации Европы и США убедительными подтверждениями «очередной азербайджанской агрессии»? И почему, наконец, власти Армении пригласили в приграничные населенные пункты не международных наблюдателей, не представителей иностранных СМИ и НПО, а военную миссию ОДКБ? Да потому, что не было никаких разрушений! Даже армянские медиаресурсы и социальные сети, набившие руку на производстве информационных «страшилок» об Азербайджане и Турции, не смогли представить ни одного сколько-нибудь правдоподобного фото- или видеофакта «дымящихся развалин армянских городов, безжалостно уничтоженных азербайджанскими агрессорами». В этом контексте уместно напомнить армянским пропагандистам и их зарубежным спонсорам, что Азербайджан, располагая широким арсеналом современного, высокоточного оружие, никогда не стал бы использовать его для ударов по гражданским объектам и мирному населению. И не только из соображений гуманизма, но и по трезвому расчету. В Министерстве обороны Армении, где ведется реальный - не для трибуны ООН и армянского общества - учет убитым и раненым в 44-дневной войне армянским военнослужащим, могут это подтвердить. И потом: если бы такие удары имели место, то, учитывая мощность и точность этого оружия, количество убитых и раненых мирных жителей исчислялось бы тысячами. Однако армянская сторона, осуждая «агрессию Азербайджана» в последнем обострении на границе, не выявила на сей счет ни одного факта. Но вернемся к речи Никола Пашиняна в Нью-Йорке, который заговорился настолько, что не только обвинил Азербайджан в намерении оккупировать территории Армении (!), но и призвал международное сообщество предотвратить подобный сценарий. «Хочу подчеркнуть, что риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким, – интригующе понизив тональность, предупредил Пашинян. – Особенно, если учесть, что каждый день Азербайджан нарушает режим прекращения огня». Поистине, Никол Пашинян заслужил авторское право на технологию переваливания вины с больной головы на здоровую! Ведь всего два года назад руководство Армении открыто заявляло, что планирует оккупировать новые территории Азербайджана. Воинственные выступления почти всех представителей военно-политического истеблишмента Армении, включая министра обороны Давида Тонояна, можно без труда найти в интернет-источниках.

С другой стороны, как Азербайджан мог претендовать на армянские территории, если вскоре после окончания 44-дневной войны сам предложил Еревану пять мирных принципов, в числе которых есть пункт о взаимном признании территориальной целостности? И как мог Азербайджан, планирующий, по словам Пашиняна, оккупировать часть территории Армении, публично заявлять на всех уровнях о своей готовности признать ее территориальную целостность? Какой-то абсурд! Впрочем, отдельные пассажи вчерашнего выступления Никола Пашиняна в ООН вполне могут пополнить пока не изданную, но реально существующую энциклопедию политического абсурда. Чего только стоит обращенная к президенту Азербайджана просьба армянского премьер-министра показать карту Армении, которую Ильхам Алиев готов признать! «Может выйти так, что, с точки зрения официального Азербайджана, Республикой Армения является лишь половина нынешней территории нашей страны или даже меньше, – воскликнул Пашинян. – Если же Азербайджан готов подтвердить территориальную целостность Армении в международно признанных границах, то это означает, что мы можем подписать мирный договор, взаимно признав территориальную целостность друг друга». То есть, президент Азербайджана должен показать мировому сообществу карту Армении еще до того, как процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы даже не начинался? Ну, это уже, господа, не просто политический абсурд, а какой-то трюк начинающего «наперсточника», рассчитанный на базарных простаков! Искренне хотелось бы понять, кто на него должен был повестись? Неужели ненавидящая Пашиняна армянская оппозиция? Ну и, наконец, «песнь песней» Никола Пашиняна – финальная часть речи премьер-министра Армении, посвященная «горькой судьбе этнических армян», проживающих на территориях Азербайджана, которые находятся под контролем российских миротворцев. Заявив, что карабахские армяне «остро нуждаются в поддержке международного сообщества», Пашинян призвал поддержать безопасный и беспрепятственный доступ в Карабах представителей профильных учреждений ООН для оценки гуманитарной ситуации, ситуации с правами человека и обеспечения защиты культурного наследия на местах. А вот тут премьер-министр Армении с абсурдом решил не перебарщивать, и ограничился тривиальным лукавством свойственным бывшему журналисту провинциальной газеты. В отличие от подавляющего большинства представителей мирового сообщества, для которых армяно-азербайджанский конфликт со всеми сопутствующими нюансами – это что-то отдаленно знакомое, но почти ничего не говорящее, Никол Пашинян прекрасно знает, что у карабахских армян, во всяком случае, пока они находятся на территории Азербайджана, контролируемой российскими миротворцами, нет никаких проблем ни с безопасностью, ни с правами на работу и образование, ни, тем более, с национальной самоидентификацией.