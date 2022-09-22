Кадыров о «людях второго сорта» в России

«Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта». Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что, когда тот, к кому он обращается, нуждается в государстве, он гражданин с большой буквы. По его словам, в такие моменты этот человек требует соблюдения своих прав и любит «тыкать пальцем» во вторую главу Конституции России.

Как утверждает Кадыров, когда человек хочет расширить свою зону комфорта, он «до мозга костей патриот». При этом, когда государству нужна его поддержка и ему протягивают повестку, он не оказывается благодарным государству и верным народу защитником, отмечает глава Чечни.

«Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город… И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать», - написал он.