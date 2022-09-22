Азербайджан продолжит усилия по обеспечению мира

«Несмотря на провокации и затягивание процессов со стороны Армении, азербайджанская сторона продолжит свои усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе, включая подписание будущего мирного соглашения, делимитацию границ, открытие коммуникаций и другие вопросы». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с председателем 77-й сессии, представителем Венгрии Чаба Короши.

Глава МИД Азербайджана проинформировал председателя Генассамблеи о текущей ситуации в регионе, в том числе о восстановительных работах на освобожденных территориях, о минной угрозе, а также о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией. Было отмечено, что несмотря на провокации и затягивание процессов со стороны Армении, азербайджанская сторона продолжит свои усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Ч.Короши сказал, что усилия Азербайджана по установлению в регионе продолжительного мира и проводимые восстановительные работы в постконфликтный период заслуживают похвалы. Он отметил о необходимости совместных действий по разминированию территорий Азербайджана с учетом широких возможностей ООН в этой сфере.