МИД Азербайджана: призываем посольство США быть более ответственными

«Одностороннее и искажающее реальную ситуацию заявление посольства США в Армении, сделанное 23 сентября в эфире общественного телевидения страны, вызывает глубокое сожаление». Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ведомстве призвали посольство США занять ответственную позицию по таким чувствительным вопросам и воздерживаться от односторонних заявлений в пользу Армении.

«Такой подход не способствует продвижению мирной повестки дня в регионе, а, наоборот, поощряет реваншистские и сепаратистские круги в Армении и тем самым усиливает напряженность в регионе.

В то же время такая позиция бросает тень на нейтралитет и беспристрастность США, которые пытаются сыграть свою роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - отмечается в заявлении.