Турция против права вето в Совбезе ООН
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Анкара выступает за отмену права вето в системе Совета Безопасности ООН.
По словам Чавушоглу, все больше политиков заявляют, что «мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН».
«Я убежден, что текущая сессия Генеральной Ассамблеи ООН доказала, что призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана к реформированию организации поддерживает все больше стран. Заменой право вето может быть введение принятия решений большинством голосов. Главным должно быть обеспечение максимального охвата и справедливости», - сказал глава МИД Турции.