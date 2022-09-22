Абрамович выступил посредником в переговорах по обмену пленными

Российский олигарх Роман Абрамович встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией, пишет Bloomberg.

Встреча бизнесмена и принца прошла в конце августа в Эр-Рияде, однако детали не были обнародованы, поскольку мероприятие было закрытым.

Британские СМИ сообщали, что Абрамович «сыграл ключевую роль» в освобождении пяти граждан Великобритании, которые попали в плен в Украине и вернули в рамках обмена.

Джон Хардинг, являвшийся одним из пленных, утверждал, что ему об этом сообщила помощница миллиардера.