Министерство иностранных дел Украины сообщило временному поверенному в делах Ирана в Украине о решении лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства из-за фактов использования войсками России оружия иранского производства, говорится в заявлении МИД страны.

«Во исполнение поручения Президента Украины принять безотлагательные меры реагирования на факты использования войсками РФ оружия иранского производства на территории Украины, 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Киеве», - отметило министерство.

Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Поставки оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана», - подчеркнуто в заявлении.