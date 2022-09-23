Зеленского шокировала позиция Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован тем, что власти Израиля не поставляют Украине вооружение, о котором просил Киев.

«Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован. Я не понимаю, почему бы им не дать нам противовоздушную оборону. Израиль не поставил нам ничего, ноль», - сказал он французскому телеканалу TV5Monde.

Далее глава Украины уточнил, что не обвиняет израильское руководство, а лишь недоумевает по поводу фактов.

«Я не обвиняю лидеров, а констатирую факты. Были обсуждения. Можно видеть влияние России на Израиль. Я понимаю, что они должны защищать свою страну, но по сведениям нашей разведки они продолжают экспортировать оружие в другие страны», - сказал Зеленский.