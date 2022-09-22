Пресс-секретарь президента Турции: Баку позитивно относится ко встрече Эрдогана и Пашиняна

«Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении была запланирована в Нью-Йорке, но программы сторон не позволили этого сделать». Об этом в интервью телеканалу NTV Haber заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Он напомнил, что в ближайшие дни два лидера могут встретиться в Праге, и турецкая сторона координирует этот вопрос с азербайджанской стороной.

«Официальный Баку также демонстрирует позитивную позицию по этому вопросу», - сказал Калын, добавив, что встречи спецпредставителей по процессу нормализации, начатые между Турцией и Арменией, также продвигаются в позитивном направлении.