Белый дом: мы не стремимся к конфликту с Россией

«Мы уже говорили это и повторим: мы не стремимся к конфликту с Россией. Разумеется, мы внимательно относимся к сдерживанию эскалации». Об этом на брифинге в Белом доме заявил официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер.

Таким образом она ответила на вопрос о возможности эскалации конфликта после проведения «референдумов» в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.