Джуури – именуемый также горско-еврейским и еврейско-татским языком является диалектом татского языка и родным языком горских евреев Восточного Кавказа, особенно Азербайджана и Дагестана, а также Кабардино-Балкарии. В настоящее время общее число говорящих составляет около 106 тысяч человек.

Проживающие в Азербайджане горские евреи обеспокоены вымиранием их родного языка – джуури. Фонд СТМЭГИ под руководством известного бизнесмена, уроженца поселка Красная слобода Германа Захарьяева мобилизует силы для сохранения и развития языка джуури.

Выступая на третьем онлайн-марафоне языка джуури, глава Представительства Фонда СТМЭГИ в Азербайджане Шауль Давыдов выразил сожаление тем, что джуури попал в список ЮНЕСКО как вымирающий язык.

«В настоящее время фонд СТМЭГИ под руководством Германа Захарьяева проводит огромную работу. Одна организация, один человек, конечно же, не могут уберечь наш язык. На мой взгляд, для сохранения языка джуури важнее школы является то, что на нем говорили дома. Чтобы наши дети слышали свой родной язык с самого детства. Тогда они могут запомнить язык», - сказал он.

Шауль Давыдов добавил, что в Азербайджане оказывается всяческое содействие для сохранения вымирающего языка.

«Это очень хорошо, что готовят преподавателей горско-еврейского языка. Очень хорошо, что издается азбука языка джуури и желательно разослать этот учебник как можно быстрее во все регионы для преподавания на достойном уровне. Как вы знаете, в Баку в школе № 46 проводятся занятия по изучению джуури, а также в детсаду и среди молодежи. Но этого недостаточно. Одно дело обучать отдельным фразам и словам, а другое – грамотно обучать языку. И в этом большая помощь должна быть всех других организаций», - сказал он.

Давыдов обратился ко всем горским евреям и призвал их говорить дома с детьми на родном джуури.