О планах Ubisoft стало известно совершенно случайно. Компания разместила объявление о наборе сценаристов для своей новой игры. Когда соискатели работы спросили, чем они конкретно будут заниматься, официальный представитель компании раскрыл планы об обновлении серии игр Splinter Cell.

Геополитические изменения в мире сказываются и на игровой индустрии, охватывающей сотни миллионов людей во всем мире. Накануне интернет-пользователи узнали, что один из крупнейших производителей видеоигр – французская компания Ubisoft решила вдохнуть новую жизнь в свою культовую серию игр Tom Clancy's Splinter Cell.

«Используя первую игру Splinter Cell в качестве основы, мы переписываем и обновляем историю для современной аудитории. Мы хотим сохранить дух и темы оригинальной игры, исследуя наших персонажей и мир, чтобы сделать их более аутентичными и правдоподобными. Как сценарист в Ubisoft Toronto, вы присоединитесь к команде Narrative и поможете создать сплоченный и убедительный повествовательный опыт для новой аудитории поклонников Splinter Cell», - заявили в компании.

Оригинальная Tom Clancy's Splinter Cell 2002 года – это классическая стелс-игра с плотно спланированной шпионской сюжетной линией, давно связанной с брендом Clancy. Согласно сюжету, агент АНБ Сэм Фишер отправляется в Грузию для расследования исчезновения двух агентов ЦРУ и постепенно распутывает заговор, охватывающий убийства мирных граждан в Азербайджане и кибератаку на Соединенные Штаты.

Одна из сюжетных линий связана с вымышленным представителем правительства Азербайджана по фамилии Тагизаде, который вступил в сговор с бывшим полковником ГРУ Леонидом Быковым. Тагизаде пытается купить ракеты у Быкова, который работает на генерал-майора Кержакова из посольства России в Баку. В конечном итоге Быков предал Тагизаде, которого в итоговой серии убивают вместе с помощником.

Пока не известно претерпит ли изменения сюжетная линия касаемо бедолаги Тагизаде, как и то, когда точно выйдет обновленная версия игры. Но в Ubisoft обещают, что любители культовой серии игры останутся довольны.