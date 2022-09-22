Во Франции решили переиграть: Тагизаде из правительства Азербайджана, посольство России и полковник ГРУ Быков
Геополитические изменения в мире сказываются и на игровой индустрии, охватывающей сотни миллионов людей во всем мире. Накануне интернет-пользователи узнали, что один из крупнейших производителей видеоигр – французская компания Ubisoft решила вдохнуть новую жизнь в свою культовую серию игр Tom Clancy's Splinter Cell.
О планах Ubisoft стало известно совершенно случайно. Компания разместила объявление о наборе сценаристов для своей новой игры. Когда соискатели работы спросили, чем они конкретно будут заниматься, официальный представитель компании раскрыл планы об обновлении серии игр Splinter Cell.
«Используя первую игру Splinter Cell в качестве основы, мы переписываем и обновляем историю для современной аудитории. Мы хотим сохранить дух и темы оригинальной игры, исследуя наших персонажей и мир, чтобы сделать их более аутентичными и правдоподобными. Как сценарист в Ubisoft Toronto, вы присоединитесь к команде Narrative и поможете создать сплоченный и убедительный повествовательный опыт для новой аудитории поклонников Splinter Cell», - заявили в компании.
Оригинальная Tom Clancy's Splinter Cell 2002 года – это классическая стелс-игра с плотно спланированной шпионской сюжетной линией, давно связанной с брендом Clancy. Согласно сюжету, агент АНБ Сэм Фишер отправляется в Грузию для расследования исчезновения двух агентов ЦРУ и постепенно распутывает заговор, охватывающий убийства мирных граждан в Азербайджане и кибератаку на Соединенные Штаты.
Одна из сюжетных линий связана с вымышленным представителем правительства Азербайджана по фамилии Тагизаде, который вступил в сговор с бывшим полковником ГРУ Леонидом Быковым. Тагизаде пытается купить ракеты у Быкова, который работает на генерал-майора Кержакова из посольства России в Баку. В конечном итоге Быков предал Тагизаде, которого в итоговой серии убивают вместе с помощником.
Пока не известно претерпит ли изменения сюжетная линия касаемо бедолаги Тагизаде, как и то, когда точно выйдет обновленная версия игры. Но в Ubisoft обещают, что любители культовой серии игры останутся довольны.