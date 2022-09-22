У Эрдогана заявили: в этой войне Турция на стороне Украины

«Результаты голосований о присоединении к России, проводимых на подконтрольных российским военным территориях Запорожской и Херсонской областей Украины, а также на Донбассе, не будут признаны Турцией». Об этом пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил в эфире телеканала NTV.

Он напомнил, что Турция признает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны», - сказал он.