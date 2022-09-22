Россия обвинила Украину в атаке на систему карт «Мир»

Украинские хакеры на фоне новостей о возможном отказе стран работать с платежной системой «Мир» начали масштабную DDoS-атаку на нее, передают российские СМИ.

По данным аналитиков, хакеры, в частности, генерируют трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DDoS-инструментов с целью вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.

Также в России заявили, что вопрос находится в компетенции Национального координационного центра по компьютерным инцидентам.