Байден о «референдумах» в Украине: это - фикция

Президент США Джо Байден заявил 23 сентября, в пятницу, что "референдумы", направленные на аннексию четырех частично оккупированных регионов Украины, являются фикцией.

По его словам, Вашингтон "никогда не признает украинскую территорию чем-то иным, кроме как частью Украины", пишет Рейтер.

Байден сказал, что США будут работать с союзниками и партнерами над дополнительными и быстрыми мерами реагирования, которые должны принести России серьезные экономические издержки.