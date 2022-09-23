Джавад Шабири, автор haqqin.az 04:40

Импорт российского угля в Индию по итогам сентября сократится на 30%, до 1,4 миллиона тонн, и его падение будет продолжаться. В течение нескольких месяцев после вторжения России в Украину Москве казалось, что она успешно компенсировала потерю объемов экспорта угля в Европу увеличением продаж в Азию, особенно в Китай и Индию. Нью-Дели хорошо заработал на дисконтах, которые предоставляла Россия – 16 долларов за баррель нефти и 70% скидки от общемировых цен на тонну угля – после чего Нарендра Моди в своем обращении к саммиту ШОС в Самарканде жестко заявил Владимиру Путину, что «сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн». Недвусмысленно дав тем самым понять, что нынешняя индийская элита не разделяет пророссийских взглядов старшего поколения. И, соответственно, не считает Россию стратегическим партнером.

В Москве этого замечать не хотят. Больше того, существует точка зрения, и в России, и на Западе, что, дескать, у Нью-Дели достаточно своих забот, а потому она, стремится балансировать между Москвой и Вашингтоном. Вот только баланс этот выглядит настолько односторонним, что впору говорить о крене Индии. В сторону США. Укоренившийся в индийском обществе антиамериканизм, который усиленно насаждался старой стратегической элитой Индии, стремительно испаряется. И теперь индийские политики новым взглядом смотрят на новый мир. В котором товарооборот между Индией и Россией составил около 13 миллиардов долларов в 2021 году, а в самой России проживает менее 30 000 индийцев. В то же время, по состоянию на 2021 год объем торговли между Индией и США в 2021 году составил 157 миллиардов долларов, и в Соединенных Штатах проживает 4,2 миллиона человек индийского происхождения. Два этих важных показателя различаются между собой на порядок. Иными словами, теперь Индия и Соединенные Штаты стали ближе, чем когда-либо прежде. Больше того, с 2012 по 2021 год доля российского оружия в арсенале Индии сократилась почти вдвое. А после вторжения России в Украину в Нью-Дели заявили, что, во-первых, отказываются от закупки у Москвы 21 истребителя МиГ-29. И, во-вторых, не будут возобновлять ряд военных контрактов, срок которых истекает в 2022-2023 годах.