И Индия уходит в сторону Вашингтона, осуждая «невойну» третья мировая
Импорт российского угля в Индию по итогам сентября сократится на 30%, до 1,4 миллиона тонн, и его падение будет продолжаться.
В течение нескольких месяцев после вторжения России в Украину Москве казалось, что она успешно компенсировала потерю объемов экспорта угля в Европу увеличением продаж в Азию, особенно в Китай и Индию.
Нью-Дели хорошо заработал на дисконтах, которые предоставляла Россия – 16 долларов за баррель нефти и 70% скидки от общемировых цен на тонну угля – после чего Нарендра Моди в своем обращении к саммиту ШОС в Самарканде жестко заявил Владимиру Путину, что «сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн». Недвусмысленно дав тем самым понять, что нынешняя индийская элита не разделяет пророссийских взглядов старшего поколения. И, соответственно, не считает Россию стратегическим партнером.
В Москве этого замечать не хотят. Больше того, существует точка зрения, и в России, и на Западе, что, дескать, у Нью-Дели достаточно своих забот, а потому она, стремится балансировать между Москвой и Вашингтоном. Вот только баланс этот выглядит настолько односторонним, что впору говорить о крене Индии. В сторону США.
Укоренившийся в индийском обществе антиамериканизм, который усиленно насаждался старой стратегической элитой Индии, стремительно испаряется. И теперь индийские политики новым взглядом смотрят на новый мир. В котором товарооборот между Индией и Россией составил около 13 миллиардов долларов в 2021 году, а в самой России проживает менее 30 000 индийцев.
В то же время, по состоянию на 2021 год объем торговли между Индией и США в 2021 году составил 157 миллиардов долларов, и в Соединенных Штатах проживает 4,2 миллиона человек индийского происхождения.
Два этих важных показателя различаются между собой на порядок. Иными словами, теперь Индия и Соединенные Штаты стали ближе, чем когда-либо прежде.
Больше того, с 2012 по 2021 год доля российского оружия в арсенале Индии сократилась почти вдвое. А после вторжения России в Украину в Нью-Дели заявили, что, во-первых, отказываются от закупки у Москвы 21 истребителя МиГ-29. И, во-вторых, не будут возобновлять ряд военных контрактов, срок которых истекает в 2022-2023 годах.
«Свято место пусто не бывает», - гласит российская пословица, и за место Москвы на индийском оружейном рынке тут же вступили в конкурентную борьбу Франция, Израиль и США, предлагая Нью-Дели весьма выгодные условия. А ведь именно военно-техническое сотрудничество было той из немногих нитей, связывавших Индию и Россию.
Изменилась и риторика индийских политиков. В 2014 году, после российской аннексии Крыма, Шившанкар Менон, тогдашний советник по национальной безопасности, настаивал на том, что «в конце концов, здесь замешаны законные российские интересы». Ничего подобного сейчас не говорится, более того, осуждается как само вторжение, так и действия российских войск, в результате которых гибнут мирные жители. А уж слова Наредры Моди, сказанные российскому президенту в Самарканде, и вовсе не оставляют сомнений в том, как в действительности Нью-Дели относится к этому конфликту – и на чьей стороне Индия.
Ледниковый период в двухсторонних отношениях никогда не наступает внезапно. Поэтому российско-индийские связи не оборвутся мгновенно. Вот только когда нынешние политические элиты Индии думают о выстраивании контуров стратегического партнерства на предстоящие десятилетия, Москва упоминается ими в прошедшем времени. А США – в будущем.