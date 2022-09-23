В пятницу, 23 сентября, с 19:30 до 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечярского района и Джермук с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии близ населенных пунктов Истису и Зейлик Кельбаджарского района, передает Минобороны Азербайджана.

Как заявили haqqin.az в ведомстве, в результате обстрела получили ранения военнослужащие азербайджанской армии Амануллаев Рашад, Рагимзаде Рухид и Джавадов Раван.

Раненым военнослужащим была тут же оказана первая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Отмечается, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

«Вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, целенаправленно нагнетающем обстановку», - говорится в сообщении минобороны.