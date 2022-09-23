США и Китай обменялись предупреждениями

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И предупредил его о последствиях в случае поддержки России на войне с Украиной.

В свою очередь, китайский министр в ответ заявил, что Вашингтон пытается подорвать суверенитет Китая своими действиями в отношении Тайваня.

Кроме того, Блинкен предложил Ван И оставлять открытыми линии связи, чтобы «ответственным образом управлять» двусторонними отношениями. По его мнению, это особенно необходимо во времена напряженности.