Байден обещал ввести против России суровые санкции

«Российские «референдумы» являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России». Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя проведение так называемых «референдумов» на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Президент США заявил, что Вашингтон никогда не признает вхождение украинских территорий в состав России.