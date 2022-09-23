Дорожная полиция призвала водителей остерегаться непогоды

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ожидаемым резким ухудшением погодных условий.

«По данным Минэкологии и природных ресурсов, начиная с 24 сентября в течение двух дней на территории страны, в частности в Баку и на Апшеронском полуострове, ожидается сильный ветер с дождем.

В связи с данным предупреждением, Главное управление Государственной дорожной полиции во избежание дорожных аварий и других негативных инцидентов просит участников дорожного движения быть осторожными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять внимательность по отношению к другим участникам дорожного движения, в частности к пешеходам».

Водителям грузовиков следует быть более ответственными, им не следует забывать о том, что передвижение в ветреную погоду затруднено и опасно, особое внимание следует уделять упаковке перевозимого груза.

Водители должны выбирать скорость своих транспортных средств в соответствии с погодными условиями, снижать скорость на открытой местности, избегать резких маневров и резких торможений, не совершать обгоны без необходимости.

Транспортные средства следует парковать вдали от объектов, которые с высокой вероятностью могут соскользнуть, слететь либо сорваться, стараться выбирать закрытые пространства для парковки.

Пешеходам следует учитывать погодные условия и избегать поведения, которое ставит под угрозу их жизнь и здоровье других участников дорожного движения», - говорится в заявлении.