Ильхам Алиев и Джоко Видодо обменялись поздравительными письмами НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Индонезии Джоко Видодо также направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
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