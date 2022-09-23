Ильхам Алиев и Джоко Видодо обменялись поздравительными письмами НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Индонезии Джоко Видодо также направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.