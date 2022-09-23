Кадыров предложил отправить половину силовиков на фронт

«Вместе с силовыми и военными ведомствами – это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», - написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров также презрительно отозвался об уклоняющихся от мобилизации россиянах.

«Честное слово, стоящие в очередях аэропорта уклонисты представляют собой жалкое зрелище. И поневоле начинаешь понимать, что без этого балласта всем будет лучше и легче. Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди», - написал глава Чечни.