В России заявили, что не угрожают ядерным оружием
Россия не угрожает применением ядерного оружия, а «предупреждает третьи страны о рисках вмешательства в войну в Украине, способных привести к столкновению», заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Он напомнил, что «случаи применения ядерного оружия перечислены в основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания».
Дипломат заверил, что в интересы Москвы не входит открытое противостояние с США и НАТО.
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