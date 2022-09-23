В Запорожье ракета упала в жилой дом, есть жертвы

«В результате ракетного обстрела Запорожья загорелся жилой дом. Один человек погиб, семеро ранены». Об этом в Telegram написал губернатор Запорожской области Александр Старух.

Он подчеркнул, что пострадавшим предоставили медицинскую помощь. На месте работают аварийные службы.

Напомним, российские войска ночью выпустили по Запорожью пять ракет. Сообщалось, что при ударах пострадали объекты инфраструктуры.