Закир Гасанов поручил немедленно пресекать армянские провокации

На Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что в ходе совещания Закир Гасанов рассказал о задачах, поставленных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.