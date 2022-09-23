Закир Гасанов поручил немедленно пресекать армянские провокации
На Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.
В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что в ходе совещания Закир Гасанов рассказал о задачах, поставленных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.
Министр особо отметил, что Верховный главнокомандующий высоко ценит решительные ответные меры, принятые азербайджанской армией в целях предотвращения широкомасштабных провокаций ВС Армении 12-14 сентября 2022 года.
Было подчеркнуто, что «успешные, слаженные ответные меры, принятые подразделениями различных видов войск в ночное время одновременно в нескольких направлениях в условиях труднопроходимой горной местности, стали очередным новшеством азербайджанской армии, привнесенным в военную науку. Эти бои будут изучены и проанализированы ведущими мировыми военными экспертами».
Министр дал конкретные поручения по повышению бдительности личного состава, немедленному и решительному пресечению любого рода провокаций, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении.
Глава оборонного ведомства также отметил важность скорейшего завершения порученных президентом Азербайджана мероприятий по организации служебно-боевой деятельности азербайджанских подразделений в новых пунктах дислокации.