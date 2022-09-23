Все в панике, а Азербайджан подорожания доллара даже не почувствовал наш комментарий

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Haqqin.az уже сообщал, что последнее повышение базовой процентной ставки, предпринятое Федеральной резервной системой (Центробанком) США, нанесло и без того дисбалансированному мировому рынку очередной удар. Начался спад основных биржевых индексов, в десятках стран обвалились индексы национальных валют, «просели» цены на сырьевые ресурсы, в том числе, на нефть, которая составляет основу экономики Азербайджана…

Решение Федеральной резервной системы США всколыхнуло мировые валютные рынки

Впрочем, продолжалось это недолго – ожидание дефицита нефти, или, как принято говорить, недостатка предложения, вновь подстегнуло рост цен. А вот с национальными валютами общая картина пока не складывается – какие-то страны уже пришли в себя после короткого спада, другие же, наоборот, до сих пор испытывают сильное давление. И если, скажем, по отношению к евро доллар значительно «потяжелел», то остальные валюты по-разному среагировали на его укрепление.

Так, китайский юань упал против доллара до почти 28-месячного минимума и, судя по всему, будет пикировать и дальше, поскольку растущая разница между процентными ставками продолжает оказывать давление на китайскую валюту.

Разница в темпах экономического роста, а также в политике ФРС США и Народного банка Китая может и впредь толкать вверх пару доллар/юань. Разница между доходностью 10-летних казначейских облигаций США и аналогичных Китая составляет сейчас 103,7 базисного пункта, что является самым высоким значением с 2007 года. Наряду с Японией, Китай не включается в общемировой тренд повышения процентных ставок, и эта позиция Центробанка Пекина вредит другим национальным валютам.

Юань закачался

Кстати, на фоне продолжающегося падения курса своей нацвалюты Банк Японии провел первую с 17 июня 1998 года валютную интервенцию по покупке иены и продаже доллара. Но еще в четверг Банк Японии в очередной раз сохранил учетную ставку на уровне минус 0,1 процента, после чего курс иены к доллару на Токийской бирже моментально просел до отметки в 145,24 иены за доллар.

Отметим также, что размер проведенной интервенции не уточняется, однако курс иены после неё начал постепенно укрепляться.

Не избежал этого и ближайший союзник доллара - фунт стерлинга, который торговался на минимуме почти за 37 лет, пока инвесторы ожидали итогов заседания британского Центробанка. Курс фунта к доллару упал на 1 процент, опустившись впервые с 1985 года ниже отметки 1,13 доллара. Теперь рынки ждут, что британский Центробанк, перенесший свое заседание с 15 сентября на более поздний срок в связи с кончиной королевы Елизаветы II, повысит базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов – с 1,75 до 2,25 процента. Собственно, именно этими ожиданиями и можно объяснить коррекцию фунта к доллару.

При этом политики обеспокоены не только падением фунта и других рынков Великобритании, но и тем, как меры правительства Его Величества по сдерживанию цены на энергоносители для домохозяйств и бизнеса отразятся на монетарной политике Соединенного Королевства. На фоне объявленных правительством мер по заморозке цен на электроэнергию, Банк Англии немного снизил прогноз по инфляции.

Фунт просел впервые с 1985 года

Но, пожалуй, самый сильный удар решение ФРС нанесло по турецкой лире – с уровня предыдущего закрытия в 18,32, доллар дорожал до 18,36 лиры. Правда, курс американской валюты уже поднимался выше 18,38 лиры за доллар, что является историческим максимумом. В целом же, повышение ставки ФРС США усиливает и без того сильную тенденцию к росту курса доллара во всем мире. Но у лиры при этом есть еще собственный отрицательный фактор – неортодоксальная политика турецкого Центробанка, усиливающая слабость национальной валюты. И на сей раз на очередном заседании Комитета по денежно-кредитной политике Центробанка было принято решение снизить учетную ставку с 13 до 12 процентов, хотя только 18 августа её уже опустили с 14 до 13 процентов.

Весьма своеобразной следует назвать реакцию на подорожание доллара со стороны российского рубля, который… усилил рост против доллара и евро, заставив аналитиков всерьез задуматься о состоянии валюты этой страны и экономики России в целом. По большому счету, говорить о реакции рубля на мировые монетарные процессы смысла нет, поскольку ситуация на российском рынке турбулентна настолько, что не все данные вызывают у экспертов однозначное восприятие. Что же касается «стойкости» рубля, то она, прежде всего, обусловлена ненужностью и «токсичностью» доллара и евро на российском рынке.

И все эти ураганы пронеслись мимо Центробанка Азербайджана... Он крепко стоит на ногах

И, наконец, почти незаметно решение ФРС прошло на финансовом рынке Азербайджана. В ближайшей перспективе, скорее всего, население страны ощутит рост цен на ряд продуктов и услуг, вызванных ростом курса доллара. Но при этом манат ведет себя так, словно ничего не произошло. Уже который год на местном валютном рынке установлен «регулируемый плавающий курс», по которому 1 доллар приравнивается к 1,7 маната. Растущие валютные запасы Центробанка страны дают ему возможность в целом незаметно для населения и рынка проводить необходимые интервенции с целью поддерживать этот курс.

Эксперты затрудняются с однозначной оценкой такой валютной политики нашего Центробанка, но население в целом она устраивает.