Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:01

Haqqin.az уже сообщал, что последнее повышение базовой процентной ставки, предпринятое Федеральной резервной системой (Центробанком) США, нанесло и без того дисбалансированному мировому рынку очередной удар. Начался спад основных биржевых индексов, в десятках стран обвалились индексы национальных валют, «просели» цены на сырьевые ресурсы, в том числе, на нефть, которая составляет основу экономики Азербайджана…

Впрочем, продолжалось это недолго – ожидание дефицита нефти, или, как принято говорить, недостатка предложения, вновь подстегнуло рост цен. А вот с национальными валютами общая картина пока не складывается – какие-то страны уже пришли в себя после короткого спада, другие же, наоборот, до сих пор испытывают сильное давление. И если, скажем, по отношению к евро доллар значительно «потяжелел», то остальные валюты по-разному среагировали на его укрепление. Так, китайский юань упал против доллара до почти 28-месячного минимума и, судя по всему, будет пикировать и дальше, поскольку растущая разница между процентными ставками продолжает оказывать давление на китайскую валюту. Разница в темпах экономического роста, а также в политике ФРС США и Народного банка Китая может и впредь толкать вверх пару доллар/юань. Разница между доходностью 10-летних казначейских облигаций США и аналогичных Китая составляет сейчас 103,7 базисного пункта, что является самым высоким значением с 2007 года. Наряду с Японией, Китай не включается в общемировой тренд повышения процентных ставок, и эта позиция Центробанка Пекина вредит другим национальным валютам.

Кстати, на фоне продолжающегося падения курса своей нацвалюты Банк Японии провел первую с 17 июня 1998 года валютную интервенцию по покупке иены и продаже доллара. Но еще в четверг Банк Японии в очередной раз сохранил учетную ставку на уровне минус 0,1 процента, после чего курс иены к доллару на Токийской бирже моментально просел до отметки в 145,24 иены за доллар. Отметим также, что размер проведенной интервенции не уточняется, однако курс иены после неё начал постепенно укрепляться. Не избежал этого и ближайший союзник доллара - фунт стерлинга, который торговался на минимуме почти за 37 лет, пока инвесторы ожидали итогов заседания британского Центробанка. Курс фунта к доллару упал на 1 процент, опустившись впервые с 1985 года ниже отметки 1,13 доллара. Теперь рынки ждут, что британский Центробанк, перенесший свое заседание с 15 сентября на более поздний срок в связи с кончиной королевы Елизаветы II, повысит базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов – с 1,75 до 2,25 процента. Собственно, именно этими ожиданиями и можно объяснить коррекцию фунта к доллару. При этом политики обеспокоены не только падением фунта и других рынков Великобритании, но и тем, как меры правительства Его Величества по сдерживанию цены на энергоносители для домохозяйств и бизнеса отразятся на монетарной политике Соединенного Королевства. На фоне объявленных правительством мер по заморозке цен на электроэнергию, Банк Англии немного снизил прогноз по инфляции.

Но, пожалуй, самый сильный удар решение ФРС нанесло по турецкой лире – с уровня предыдущего закрытия в 18,32, доллар дорожал до 18,36 лиры. Правда, курс американской валюты уже поднимался выше 18,38 лиры за доллар, что является историческим максимумом. В целом же, повышение ставки ФРС США усиливает и без того сильную тенденцию к росту курса доллара во всем мире. Но у лиры при этом есть еще собственный отрицательный фактор – неортодоксальная политика турецкого Центробанка, усиливающая слабость национальной валюты. И на сей раз на очередном заседании Комитета по денежно-кредитной политике Центробанка было принято решение снизить учетную ставку с 13 до 12 процентов, хотя только 18 августа её уже опустили с 14 до 13 процентов. Весьма своеобразной следует назвать реакцию на подорожание доллара со стороны российского рубля, который… усилил рост против доллара и евро, заставив аналитиков всерьез задуматься о состоянии валюты этой страны и экономики России в целом. По большому счету, говорить о реакции рубля на мировые монетарные процессы смысла нет, поскольку ситуация на российском рынке турбулентна настолько, что не все данные вызывают у экспертов однозначное восприятие. Что же касается «стойкости» рубля, то она, прежде всего, обусловлена ненужностью и «токсичностью» доллара и евро на российском рынке.