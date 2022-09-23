Беларусь продлила запрет на вывоз пшеницы

Беларусь продлила действие запрета на вывоз за пределы страны зерновых культур, включая пшеницу, рожь, ячмень, гречиху. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», - отмечается в документе.

Кроме того, запрещен вывоз зерна за пределы таможенной территории ЕАЭС в республике в страны, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, а также товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

В перечень запрещенных к вывозу товаров вошли овес, кукуруза, просо, тритикале. Запрет на вывоз зерна будет действовать в течение шести месяцев. В предыдущий раз Беларусь вводила временный запрет на вывоз зерна в марте нынешнего года.