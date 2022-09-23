Иран помог Израилю пойти против Москвы третья мировая
Украина высылает посла Ирана и сокращает количество дипломатов в иранском посольстве в ответ на поставки иранских вооружений России. Иран обвиняется в неуважении территориальной целостности и суверенитета Украины и нарушении принципа нейтралитета.
Иранский МИД пока молчит, но это от того, что сказать ему нечего. Украинцы разом разоблачили ложь российских и иранских властей, успешно сбив два иранских БПЛА Shahed-136. Правда, сверху они несли надписи на русском, «Герань-2», дескать. Но до внутренностей у тех, кто пытался их маскировать как изделие российского ВПК, руки не дошли. А там везде шильдики с надписями на фарси.
Нужно отдать должное «кремлинам». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков держался до последнего, отрицая факт закупок Москвой этого вида вооружения у Тегерана. А вот иранские партнеры подвели. Как только контракт состоялся – высшие иранские должностные лица начали намекать, что иранское оружие настолько хорошо, что его «закупают даже сверхдержавы». Чем сдали своих российских контрагентов, что называется, под шелест ресниц.
Впрочем, для Киева иранские поставки БПЛА особым секретом не являлись. Первую информацию об этом они получили от своих британских партнеров, а затем ее подтвердили израильтяне, к которым Украина обратилась с просьбой предоставить ей разведданные о военной поддержке российских вооруженных сил со стороны Ирана.
Тегеран очень пытался усидеть в украинском конфликте на двух стульях сразу – и свою помощь в восстановлении Украины предлагал, и посреднические услуги в переговорах с Москвой. И, одновременно, гнал в Россию продукцию своего военно-промышленного комплекса. Пытались устроиться в ситуации с комфортом, стремясь извлечь из нее максимум выгод для себя – но, как зачастую с иранцами бывает, в итоге перехитрили самих себя.
Агрессия России против Украины ужесточает правила поведения на международной арене. Отсидеться в стороне, а тем более устроиться на двух стульях теперь не получается. Сейчас работает принцип «либо-либо». То есть, либо ты поддерживаешь Россию, либо – Украину. В противном случае – пошел вон с пляжа.
Примечательно, что большинство государств, включая таких гигантов как Китай и Индия, так и региональные державы вроде Казахстана, Узбекистана и Саудовской Аравии – это прекрасно поняли, и сейчас, так или иначе, переформатируют свою внешнюю политику, дистанцируясь от Москвы и дрейфуя к западным оценкам нынешней ситуации.
Иран же, как обычно, решил поиграть в «самость», в особенность своей позиции – и оказался в глубоком проигрыше. Мало того, что он выкинут из Украины, это для него было бы еще и полбеды, ведь где Киев, а где – Тегеран. Да и товарооборот между двумя странами был не слишком-то и значим.
Проблема для иранцев заключается совсем в другом – история с поставками России иранских БПЛА стала триггером, спусковым крючком для активизации сближения Украины и Израиля. После переговоров Симоны Гальперин, главы евро-азиатского отдела МИД Израиля, со спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку и Северной Африке Максимом Субхом, состоявшихся 7 сентября в Киеве, вопрос об израильской военной помощи Киеву можно считать вполне решенным.
Как уже сообщал ранее haqqin.az, израильская компания продала Польше противобеспилотную систему, чтобы передать ее украинским военным, а это означает только одно – израильские ограничения на поставку Украине систем защиты от беспилотников, введенные Тель-Авивом с начало российско-украинского конфликта, больше не действуют.
Своей «хитрой игрой» Тегеран оказал Москве медвежью услугу, фактически подтолкнув еврейское государство к партнерству с Украиной. Еще пара столь же неуклюжих шагов – и до израильских поставок Киеву «Железного купола» скоро дойдет.