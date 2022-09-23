Икрам Нур, автор haqqin.az 12:26

Украина высылает посла Ирана и сокращает количество дипломатов в иранском посольстве в ответ на поставки иранских вооружений России. Иран обвиняется в неуважении территориальной целостности и суверенитета Украины и нарушении принципа нейтралитета. Иранский МИД пока молчит, но это от того, что сказать ему нечего. Украинцы разом разоблачили ложь российских и иранских властей, успешно сбив два иранских БПЛА Shahed-136. Правда, сверху они несли надписи на русском, «Герань-2», дескать. Но до внутренностей у тех, кто пытался их маскировать как изделие российского ВПК, руки не дошли. А там везде шильдики с надписями на фарси.

Нужно отдать должное «кремлинам». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков держался до последнего, отрицая факт закупок Москвой этого вида вооружения у Тегерана. А вот иранские партнеры подвели. Как только контракт состоялся – высшие иранские должностные лица начали намекать, что иранское оружие настолько хорошо, что его «закупают даже сверхдержавы». Чем сдали своих российских контрагентов, что называется, под шелест ресниц. Впрочем, для Киева иранские поставки БПЛА особым секретом не являлись. Первую информацию об этом они получили от своих британских партнеров, а затем ее подтвердили израильтяне, к которым Украина обратилась с просьбой предоставить ей разведданные о военной поддержке российских вооруженных сил со стороны Ирана. Тегеран очень пытался усидеть в украинском конфликте на двух стульях сразу – и свою помощь в восстановлении Украины предлагал, и посреднические услуги в переговорах с Москвой. И, одновременно, гнал в Россию продукцию своего военно-промышленного комплекса. Пытались устроиться в ситуации с комфортом, стремясь извлечь из нее максимум выгод для себя – но, как зачастую с иранцами бывает, в итоге перехитрили самих себя.