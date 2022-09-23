Какой будет погода в воскресенье?
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер, передает Национальная гидрометеорологическая служба.
Температура воздуха на полуострове составит ночью 17-19, днем – 20-23 градусов тепла, в Баку ночью – 17-19, днем – 20-22 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 65-75 процентов.
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