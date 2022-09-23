Пресс-секретарь Эрдогана: «Вопрос обмена пленными обсуждался более 3 месяцев»

«Вопрос обмена пленными обсуждался более трех месяцев. Сначала в списке было 15 имен, но в итоге удалось обменять пятерых командиров «Азова». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN Türk.

Он отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган очень тепло относился к этому вопросу обмена.

«Мы около 3-3,5 месяца обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. Не удалось согласовать по 15 именам. Тот список не дошел до Львова, где встречались президенты Турции и Украины. В самом конце был сокращен до 5 имен. Эти 5 человек останутся у нас в безопасности до окончания войны», - рассказал Калын.

По его словам, этот список обсуждался и во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана во Львов, а затем о нем шла речь и во время встречи турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде.